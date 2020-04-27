Рязань, , 13:34 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 27 апреля в Касимовском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. После столкновения с легковым автомобилем в кювет опрокинулся грузовик с полуприцепом.

Авария произошла примерно в 08:10 на 214-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом под управлением 53-летнего мужчины. По словам водителя большегруза, он пытался уйти от удара, но легковушка врезалась в грузовик, машину занесло и опрокинуло в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Водитель «Шевроле Нива» погиб.