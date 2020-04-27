Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону из-за пожара в трёхэтажном здании на улице Шаумяна эвакуировали 30 жильцов соседних домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 27 апреля.

«В Кировском районе горело трёхэтажное нежилое здание. Было эвакуировано 30 человек из соседних домов. Пожар был разделён на два боевых участка. В 11:53 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в управлении.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на улице Шаумяна в областном центре вспыхнул в 4:38 мск 27 апреля. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Пожар распространился на площади 300 кв. метров.

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