Дамаск, , 13:27 — REGNUM ВВС Израиля нанесли удар по пригороду сирийского Дамаска, в результате чего погибли трое мирных жителей. Об этом 27 апреля сообщает SANA.

Также, по данным журналистов, ранения получили четверо гражданских, в том числе и ребенок, все они были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается необходимая помощь.

Ранее СМИ сообщили об обстреле сирийской столицы неизвестными самолетами, средства противовоздушной обороны отразили несколько ракетных ударов.

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