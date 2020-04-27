Чита, , 13:19 — REGNUM В Забайкальском крае, где зарегистрировано 103 подтвержденных случая заражения коронавирусом, SARS-CoV-2 заразился педиатр. Oб этом сегодня, 27 апреля, сообщается на сайте краевого минздрава.

По данным чиновников, речь идёт о единичном случае инфицирования в детской поликлинике № 4 Читы. В настоящее время медик госпитализирован, первый круг контактных лиц больного показал отрицательный результат тестов на COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 27 апреля в крае зарегистрировано 103 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 16 из них — дети. Случаи заражения зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском, Акшинском районах.

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