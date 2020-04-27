Могадишо, , 12:59 — REGNUM В субботу, 25 апреля, органы безопасности Сомали арестовали сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве двух мирных жителей, нарушивших комендантский час, введенный в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает местная газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, инцидент произошел, когда число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 390 случаев.

С прошлой недели в столице Сомали на неопределенный срок был введен комендантский час от заката до рассвета, чтобы предотвратить распространение коронавируса за пределы города.

Но вечером в пятницу, 24 апреля, сотрудник, имя которого определили как Хасан Адан Хасан, по сообщениям свидетелей, застрелил двух человек, когда они шли домой в часы комендантского часа. Офицер утверждал, что двое мужчин якобы отказались выполнять его приказы, что вынудило его взять оружие.

С тех пор офицер был задержан, но инцидент привел к столкновениям на улицах Могадишо, поскольку жители протестовали против жестокости полиции.

В воскресенье, 26 апреля, мэр Могадишо Омар Мохамед Мохамуд «Филиш» обратился к демонстрантам у Могилы Неизвестного солдата в центре города, пообещав, что впредь полиция будет работать лучше, чтобы сотрудничать с гражданскими лицами.

После этого, командующий Сомалийской полицией генерал Абди Хасан Хиджар объявил, что время начала комендантского часа будет отложено до 8 вечера вместо первоначальных 7 вечера, чтобы мусульмане могли выполнять свои обязательства по Рамадану.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в Сомали запретили проведение публичных собраний, в том числе в мечетях, и закрыли школы. Правительство Сомали продолжает настаивать на том, чтобы граждане соблюдали руководящие принципы, изданные экспертами в области здравоохранения.