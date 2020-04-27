Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM На Среднем Урале надзорные органы организовали работу «горячей линии» по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорные органы просят обращаться граждан по телефонам районных прокуратур в случаях нарушения их прав в сфере выплат заработной платы, необоснованного завышения цен на лекарства и продукты питания. Также прокуроры принимают обращения от предпринимателей, которые считают, что их права были нарушены.

Отметим, что приём звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.