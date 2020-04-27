Самара, , 12:33 — REGNUM Женщина на автомобиле сбила пешехода и врезалась в крыльцо здания в Тольятти. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 26 апреля в жилой зоне. Автомашина «Джили», за рулем которой находилась женщина 1975 года рождения, ехала со стороны улицы Дзержинского к улице 70 лет Октября. В какой-то момент автомобиль сбил пешехода 1962 года рождения. И продолжив движение, наехал на крыльцо здания. Пешеход получил травмы. Он будет проходить лечение на дому.

По предварительным данным, водитель отказалась проходить экспертизу на состояние опьянения.

По данным фактам проводится проверка.

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