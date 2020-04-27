Стокгольм, , 16:22 — REGNUM В течение 15-й недели 2020 года, длившейся с 6 по 12 апреля, в Швеции был зафиксирован самый высокий показатель смертности в 21 веке. Такие выводы сделало Статистическое управление Швеции по данным предварительной статистики. Свой печальный вклад внесла продолжающаяся эпидемия коронавируса. Об этом 27 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Так, в период с 6 по 12 апреля в Швеции умерли 2 505 человек. По данным Статистического управления Швеции, это почти на 150 смертей больше, чем в 2000 году, когда за неделю скончались 2 364 человека, что до сегодняшнего момента было рекордным.

Однако такие антирекорды Швеции еще предстоит преодолеть не раз, о чем заявили власти страны.

«Важно четко заявить, что это предварительные статистические данные и что число погибших будет пересмотрено в сторону увеличения в последующие несколько недель», — заявил Томас Йоханссон из Статистического управления Швеции.