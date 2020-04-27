Уфа, , 12:12 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в жилом доме в селе Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночью 27 апреля в с. Знаменка. Оперативно прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что пожаром объяты три квартиры в кирпичном доме на четыре квартиры.

Сотрудники спасательной службы борются с огнем по повышенному рангу пожара. Открытое горение удалось ликвидировать примерно через два с половиной часа после поступления сообщения о пожаре.

Сообщается, что в одной из горящих квартир огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительной информации, это мать и ее сын.

Огонь повредил три из четырех квартир в этом жилом доме. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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