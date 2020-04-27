Южно-Сахалинск, , 11:12 — REGNUM Палубу пришедшего в порт Холмска судна «Витус Беринг» усыпали птицы — буревестники. Птицы не могут покинуть сухогруз, некоторые из них погибли.

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Как сообщило АСТВ, передвигаясь по палубе, члены экипажа вынуждены буквально расталкивать птиц ногами. Местные жители сообщили, что погрузочно-разгрузочные работы начались, несмотря на присутствие пернатых. В итоге часть птиц погибла.

По словам сахалинского орнитолога Павла Ктиторова, буревестники прекрасно плавают и ныряют, но так устроены, что не могут взлететь в палубы судна. Они прекрасно взлетают с воды, а с суши не могут. Их появление на Сахалине необычно, скорее всего их привлёк свет или планктон.

Как сообщало ИА REGNUM, фотоловушки в заповеднике под Хабаровском сняли, как старый лис выживает из леса огромного тигра, пускаясь на всяческие ухищрения.