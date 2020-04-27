Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему сожителю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Женщина признана виновной, и с учётом признания вины в содеянном и раскаяния, а также нахождения во время следствия под стражей, ей назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что в один из дней 2019 года между подсудимой и сожителем возник конфликт. Женщина осуществляла уборку квартиры, а мужчина мешал ей. В результате она оттолкнула сожителя руками в грудь и он, упав, ударился головой об пол. Полученная им травма оказалась смертельной.