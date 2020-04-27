Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Екатеринбурге на две недели приостановлена деятельность продуктового магазина «Курико» на улице Белореченской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Приставы опечатали магазин на 15 дней по решению суда.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП, в торговой точке были нарушены требования указа главы государства «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и указа главы Свердловской области о введении профилактических мер.

В частности, руководство магазина не обеспечило усиленных мер дезинфекции и проверки температуры перед рабочей сменой обслуживающего персонала. Также в помещении торговой точки не было установлено разметки для соблюдения социальной дистанции для покупателей.