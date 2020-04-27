Рязань, , 10:21 — REGNUM Фрагменты тела человека обнаружены на одной из улиц Скопина Рязанской области. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность погибшей и предполагаемый убийца, сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Останки обнаружили утром 25 апреля. При осмотре близлежащей местности на берегу реки Верда также найдены другие фрагменты тела, предположительно принадлежащие женщине. Следователи установили, что погибшая — 58-летняя местная жительница, которая с 13 апреля 2020 года находилась в розыске, как пропавшая без вести. По подозрению в совершении преступления задержана ранее неоднократно судимая 35-летняя знакомая погибшей.

По данным следствия, вечером 12 апреля 2020 года женщины распивали спиртные напитки в квартире сожителя подозреваемой. На почве ревности между приятельницами произошла ссора. Подозреваемая несколько раз ударила ножом в грудь жертву, избавилась от тела и следов преступления, и заявила в полицию о пропаже своей знакомой.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой решается вопрос о заключении под стражу.