Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM Более 57 млн рублей будет затрачено на масштабную реконструкцию тепломагистрали М-26 по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

В ходе реконструкции будет проведена замена двух участков трубопровода протяжённостью 1,1 км. Также будут модернизированы три запорные камеры на магистрали.

Отметим, что на время ремонта снабжение потребителей теплом и горячей водой будет производиться по временному трубопроводу.

Напомним, что тепломагистраль М-26 обеспечивает теплом и водой детскую больницу № 1, часть корпусов ГКБ № 40, ветеранский госпиталь в Широкой Речке, промышленную зону на Зоологической улице и часть ленинского района города.