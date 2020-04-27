Соледар, ДНР, , 09:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 88 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 27 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сумме 15 мин калибра 82 мм, применили вооружение БПМ, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Жабичево, Докучаевск, Петровское», — сказано в сообщении.

В результате миномётного обстрела Докучаевска со стороны подконтрольной Украине посёлка Новотроицкое, повреждения получили три дома. Жертвы среди мирных жителей ДНР не зафиксированы.

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