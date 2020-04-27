Соледар, ДНР, 27 апреля 2020, 09:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 88 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 27 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сумме 15 мин калибра 82 мм, применили вооружение БПМ, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате миномётного обстрела Докучаевска со стороны подконтрольной Украине посёлка Новотроицкое, повреждения получили три дома. Жертвы среди мирных жителей ДНР не зафиксированы.
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