Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM Следователи на Алтае возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами правительства республики и регионального управления капитального строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с августа 2017 года по декабря 2019-го они подписали ряд актов о приёмке работ на горнолыжном комплексе Манжерок и справок об их стоимости на сумму 505 млн рублей. Подрядчиком выступало АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай». Однако часть работ произведены не были, и чиновники об этом знали.

«На расчётный счёт вышеупомянутой организации были перечислены бюджетные денежные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на сумму более 94 млн рублей, причинив тем самым материальный ущерб Республике Алтай на указанную сумму», — отметили в СКР.

В настоящее время следователи собирают доказательства. Расследование продолжается.

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