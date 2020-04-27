Уфа, , 09:43 — REGNUM Девушка получила травмы при падении с дерева в Уфе. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 26 апреля на ул. Первомайской. Девушка упала с высоты пяти метров.

По предварительной информации, она намеревалась сделать селфи. Пострадавшую доставили в городскую больницу.

Сотрудники спасательной службы напоминают, что не нужно рисковать жизнью и здоровьем, ведь они дороже лайков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саяногорске из-за SARS-CoV-2 ввели режим ЧС