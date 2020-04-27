Самара, , 09:28 — REGNUM Водитель врезавшегося в столб автомобиля погиб в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 26 апреля на 62 км автошоссе «Самара-Волгоград».

Автомобиль Хендай, за рулем которого сидел мужчина 1983 года рождения, врезался в столб. Водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Других пострадавших нет.

Сотрудники спасательной службы вытащили тело погибшего мужчины и передали стражам порядка, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

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