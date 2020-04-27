Владивосток, , 09:30 — REGNUM В Приморье задержаны и заключены под стражу подозреваемые в разбое, совершенном с применением оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о нападении на водителя такси. Как оказалось, нетрезвые пассажиры, угрожая ножом, избили водителя и завладев автомобилем, скрылись с места происшествия. В ходе оперативно — розыскных мероприятий подозреваемые в совершении разбойного нападения были задержаны сотрудниками уголовного розыска и ГАИ.

«Задержанными оказались двое братьев в возрасте 36 и 39 лет. Установлено, что один из них имеет судимости за совершение преступлений. В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемые взяты под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД России заявили о росте числа преступлений, совершённых иностранцами.