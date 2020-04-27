Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM Ликвидация открытого горения объявлена в двухэтажном здании, расположенном в центре Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 27 апреля.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия продолжают работать спасатели. Пострадавших нет.

Напомним, что пожар вспыхнул в 4:38 мск на улице Шаумяна. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Пожар был локализован на площади 300 кв. метров. Двухэтажное здание не эксплуатировалось, однако из примыкающего дома пришлось эвакуировать десять человек.

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