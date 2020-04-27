Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:47 — REGNUM На Ямале мошенник прикинулся благотворителем и обокрал сотрудника больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что 22 апреля неизвестный позвонил работнице отдела бухгалтерии районной больницы. В телефонном разговоре он представился начальником отдела ГИБДД по Пуровскому району и сообщил, что их подразделение может подарить больнице конфискованное имущество: постельное белье, маски и другие защитные средства.

По его словам, для получения помощи бухгалтеру больницы необходимо подъехать к зданию отдела полиции. Но до этого пополнить балансы двух абонентских номеров на общую сумму девять тысяч рублей, приобрести бутылку шампанского и коробку конфет. Деньги он обещал вернуть при встрече.

Женщина выполнила условия мошенника, перечислив деньги. У отдела полиции её никто не ждал.

В прокуратуре ЯНАО отметили, что несмотря на размещенные в СМИ призывы быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, правоохранительными органами отмечается рост числа таких преступлений.