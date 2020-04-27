Благовещенск, , 08:49 — REGNUM На территории Приамурья на 27 апреля зарегистрировано 11 действующих природных пожаров, в основном на севере области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Как рассказали в пресс-службе амурского минлесхоза, один из пожаров, в Тындинском районе, удалось ликвидировать. Ещё три возгорания в Магдагачинском, Зейском и Сковородинском районах локализованы. На север области направлены в командировку семь групп оперативного реагирования.

«На территории Сковородинского района действуют два природных пожара. На их ликвидации работает 71 человек и 14 единиц тяжелой техники тралы, трактора, вездеходы. На пожарах в Зейском и Сковородинском районах работают два вертолёта Ми-8, а три самолёта проводят авиапатрулирование в 10 районах области», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, два крупных лесных пожара ликвидированы в Приморье за минувшие сутки.