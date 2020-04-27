Абакан, , 08:39 — REGNUM Правоохранители в Хакасии проверят информацию о проведении закрытой вечеринки в одном из ночных клубов Абакана. О мероприятии стало известно после того, как её участник выложил видео в инстаграм.

Как сообщает портал «Шанс», на вечеринке, прошедшей на фоне эпидемии коронавируса, присутствовало несколько десятков человек.

При этом на территории республики действует режим самоизоляции. К сегодняшнему дню здесь зарегистрировано 184 подтверждённых случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Двое из них являются сотрудниками абаканской городской больницы. Добавим, что ранее глава Верховного совета республики обвинил врачей в распространении вируса.

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