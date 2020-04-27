Барнаул, , 08:29 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлено более 300 случаев заражения SARS-CoV-2, есть инфицированные среди медицинского персонала. Об этом на правах анонимности корреспонденту ИА REGNUM сказал источник из Барнаула.

С выплатами для тех, кто непосредственно работает с зараженными, тоже есть проблемы. По данным источника, барнаульские санитарки, те, которые напрямую работают с больными COVID-19, были весьма недовольны тем обстоятельством, что им пообещали выдать зарплату в размере 12,3 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 27 апреля в регионе выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Медики утверждают, что у большинства зараженных (в 229 случаях) нет симптомов заболевания COVID-19. Внебольничная пневмония выявлена в 39 случаях, у 42 — ОРВИ.

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