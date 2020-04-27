Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM На Урале возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного предприятия Артёмовского по подозрению в служебном подлоге и использовании должностных полномочий вопреки интересам службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушения трудового и бюджетного законодательства установлено в ходе надзорных мероприятий. А уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки и находится на контроле надзорных органов.

В частности, выяснилось, что бывшая директор учреждения по работе с молодёжью «Шанс» с апреля по декабрь 2019 года трудоустроила своего знакомого, достоверно зная, что он не будет выполнять должностные обязанности. Далее он внесла в отчётные ведомости сведения о том, что её знакомый якобы выполняет работу в МБУ «Шанс».

В ходе прокурорской проверки установлено, что действия экс-директора нанесли ущерб бюджету города Артёмовского на сумму более 55,3 тыс. рублей.