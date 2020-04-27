Сеул, , 08:19 — REGNUM 27 апреля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,8 балла произошло в 11:07 по местному времени в 17 км к северу от уезда Чансу провинции Чолла-Пукто (в 318 км от столицы Сеула). Эпицентр залегал на глубине 6 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

По данным метеорологов, это было пятнадцатое по счёту землетрясение по Корейском полуострове, магнитуда которого была более 2.