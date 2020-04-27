Москва, 27 апреля 2020, 08:08 — REGNUM Столица, вероятно, проходит пик эпидемии коронавируса. Об этом сказала директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире канала «Россия-1».
По её словам, прирост темпов заражения в регионах возникает в основном из-за новых очагов, таких как общежития, больницы и дома престарелых. В сообщении эксперта уточняется, что очаги инфекции возникают на стройках, где могут нарушать санитарно-гигиенические нормы.
Как 14 апреля сообщало ИА REGNUM, Попович заявила, что карантинные меры удержали ситуацию в стране от итальянского или испанского сценария эпидемии.
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