* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:11 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали по меньшей мере пятерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 апреля сообщает BasNews.

По данным журналистов, спецоперация по борьбе с террористами прошла в провинции Дияла, вблизи города Саадия. Вместе с бандитами было уничтожено их укрытие.

Отмечается, что ранее на контрольно-пропускном пункте к востоку от Диялы боевики атаковали сотрудников полиции, двое полицейских получили ранения, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают вести активные боевые действия против правительственных войск в Ираке, используя ландшафт местности, а также внутренние противоречия в государстве.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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