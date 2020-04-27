Улаганский район, Алтай, , 07:59 — REGNUM Правоохранители в Улаганском районе Республики Алтай пресекли незаконную перевозку контрафактной водки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, грузовик был остановлен в рамках провилактического мероприятия «Жилой сектор».

В ходе досмотра в кузове машины было обнаружено 240 бутылок спиртного различных марок и без документов. Выяснилось, что товар принадлежит экспедитору из Алтайского края, который должен был доставить фрукты в торговые сети района. На выезде из Бийска, к нему подошёл незнакомый мужчина, предложив купить водку по 100 рублей за бутылку.

«Мужчину не смутил тот факт, что предложенный алкоголь был без соответствующих документов, и он купил сразу 12 коробок. Со слов экспедитора, приобретенную водку он планировал «использовать по назначению», на юбилее своей жены», — отметили в МВД.

Однако партия алкоголя до юбилея супруги экспедитора так и не доехала. Полицейские изъяли и направили на экспертизу. По итогам проверки, как отмечается, будет принято процессуальное решение.

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