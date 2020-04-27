Барнаул, , 07:40 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Алтайском крае продолжает увеличиваться. Как сообщает сегодня, 27 апреля, региональный штаб, за минувшие сутки в регионе выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число инфицированных составляет 311 человек (один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями). Основная масса зараженных выявлена в Барнауле (310 человек) и Змеиногорском районе (137).

Медики утверждают, что у большинства зараженных (в 229 случаях) нет симптомов заболевания COVID-19. Внебольничные пневмонии выявлены в 39 случаях, у 42 — ОРВИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первые в Алтайском крае SARS-CoV-2 был выявлен у женщины, прилетевший транзитом через Москву из Доминиканской республики. Её не поставили на учёт. В последствии заражение было выявлено у людей, которые контактировали с этой женщиной и её мужем (нобольше недели ходил на работу).

И ещё одна вспышка заражения произошла в Змеиногорском районе, где расположен Корбалихинский рудник АО «Сибирь-Полиметаллы». Властям пришлось ужесточать карантинные меры в этом районе.

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