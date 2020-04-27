Ялуторовск, Тюменская область, , 07:30 — REGNUM В Тюменской области расследуется уголовное дело о групповом изнасиловании 27-летней женщины. Об этом сообщает региональная пресс-служба СУ СКР.

На данный момент установлено, что 13 апреля 2020 года потерпевшая познакомилась с компанией молодых людей 1998, 1996, 1994 годов рождения. Вместе с ними она распивала спиртные напитки в одном из домов по улице Красноармейской города Ялуторовска. Там злоумышленники поочередно подвергли женщину сексуальному насилию.

По факту было возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование совершенное группой лиц»). Трое обвиняемых заключены под стражу.

Следствием назначен комплекс экспертиз, проводятся допросы свидетелей.