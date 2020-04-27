Хабаровск, , 06:53 — REGNUM По тревогу были подняты взрывотехники и полицейские в Хабаровске — школьник в одном из микрорайонов города нашёл на пустыре артиллерийскую мину и принёс её к жилью.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, школьник оставил находку на обочине, а о ржавой находке рассказал родителям, которые срочно вызвали полицию. К месту событий прибыли взрывотехники, которые в найденном предмете опознали миномётную мину калибром 120 мм. Используется мина для стрельбы из миномета и безоткатных орудий. Весит мина 16 кг, начинена она 3,5 кг тротила. Взрывотехник на месте отметил, что боеприпас похож на боевой, на мине имеется взрыватель.

Специалисты, соблюдая меры предосторожности, увезли мину с собой, поскольку не могли дать никаких гарантий, что она не взорвется в любой момент. Пустырь, на котором школьник нашёл мину, тщательно обследовали, но похожих опасных предметов там больше не нашли.

Мину специалисты уничтожат на специальном полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на Сахалине общественники обнаружили свалку с боевыми патронами и артиллерийскими минами.