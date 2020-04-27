Владивосток, , 06:26 — REGNUM Во Владивостоке бывший начальник железнодорожной станции Мыс Чуркин пойдёт под суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВСУТ СК России.

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Ему предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следствия, начальник станции с 2016 по 2017 годы периодически получал от юридического лица взятки на общую сумму в 345 тыс. рублей. Другой предприниматель передал ему, в общей сложности, 108 тыс. рублей.

«Обвиняемый получал деньги за организацию ускорения маневровых работ по подаче железнодорожных вагонов, прибывших на железнодорожную станцию, на используемые фирмой подъездные пути для осуществления грузовых работ и уборке вагонов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в коррупции обвинили сотрудника крымского госстройнадзора.