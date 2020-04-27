Олёкминск, Якутия, , 06:08 — REGNUM В Олекминском районе Якутии следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в результате провала автомобиля на ледовой переправе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК республики.

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«Ночью 25 апреля пять молодых мужчин на автомашине «ГАЗ-Соболь» выехали из села Кыллах в село Даппарай Олекминского района и, вопреки запрету, заехали на реку Лену к месту ледовой переправы. Почти на середине реки, около 300 метров от берега, произошёл разлом льда и машина с людьми ушла под воду», — пояснили следователи.

Не удалось выбраться из воды двум пассажирам 25 лет. Толщина ледового покрова в месте погружения автомашины — 20 см.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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