Хабаровск, , 06:05 — REGNUM Россельхознадзор по Хабаровскому краю заподозрил местного производителя молочной продукции — компанию «Хорская бурёнка» — в производстве опасного для жизни и здоровья человека продукта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по региону.

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В Россельхознадзоре подозревают, что предприниматели закупали молоко в неблагополучных по эпизоотии районах и от животных (коров), больных общими для человека и животных болезнями.

Специалисты ведомства выяснили, что 7 апреля на предприятие поступило 1970 кг сырого молока от хабаровских фермеров. В этот же день «Хорская бурёнка» произвела 7252 кг молока пастеризованного. Таким образом, в торговые сети от «Хорской бурёнки» поступило 5282 кг молока пастеризованного неизвестного происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что не все, опасные для человека, микроорганизмы погибают при пастеризации. Поэтому поставки непонятного молока на прилавки региона могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Россельхознадзор направил в прокуратуру Хабаровского края представление о необходимости проведения внеплановой проверки на данном предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Роспотребнадзор Камчатки опубликовал внушительный список фальсифицированных продуктов питания, которые поставлялись в магазины региона.