Иркутск, , 05:52 — REGNUM Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Иркутской области составляет 101 человек. Только за последние сутки, 26 апреля, выявили шесть новых инфицированных. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

В стационар направлен 71 пациент, 25 выздоровели, четыре погибли.

Напомним, наибольшее число выявленных случаев SARS-CoV зарегистрировано в Иркутске и Иркутской области.

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