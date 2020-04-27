Екатеринбург, , 05:36 — REGNUM В Екатеринбурге вечером 26 апреля на улице 8 марта произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. В результате одного из них пострадали люди.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД информационному порталу Е1, после столкновения автомобилей «Форд Мондео» и «Пежо», травмы получили водитель и две пассажирки «Пежо». Все они госпитализированы.

По данным дорожной полиции, водитель «Форда Мондео» находился за рулём с признаками алкогольного опьянения.

Отметим, что за десять минут до столкновения «Форда Мондео» и «Пежо», на этом же участке дороги произошло ещё одно ДТП. Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, и машина столкнулась с автомобилем «Форд Фокус». В этом ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 25 на 26 апреля в Екатеринбурге в результате массового ДТП пострадал человек. В дорожную аварию на перекрёстке улиц Московской и Челюскинцев попало четыре машины.

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