Красноярск, , 05:09 — REGNUM Многие сотрудники госпиталя в Красноярске, из окна которого выпала исполняющая обязанности главврача, не согласились работать по новым условиям, когда медучреждение решили перепрофилировать «под больных коронавирусом». Об этом 27 апреля сообщила сотрудница госпиталя в интервью «Комсомольской правде».

«Нас никто не спрашивал и не слушал. Елену Александровну (главврача — прим. ИА REGNUM), наверное, тоже. Просто поставили перед фактом», — сказала собеседница издания.

По её словам, после инцидента с главврачом, её коллеги так и не смогли понять, что произошло.

«Сейчас выходные, мало народу было на работе. Все только догадки строят», — сказала она.

Ранее местные СМИ сообщали, что инцидент произошёл в красноярском госпитале для ветеранов войн. Из окна учреждения выпала исполняющая обязанности главного врача. Она была доставлена в местную больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии и сейчас находится там. По факту инцидента проводится проверка.

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