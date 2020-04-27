Екатеринбург, , 04:58 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» минувшей ночью приземлился самолёт с туристами из Объединённых Арабских Эмиратов. Рейс Дубай — Екатеринбург выполнил борт компании «Уральские авиалинии».

Как сообщает информационный портал Е1, на самолёте в Россию вернулись десятки туристов. Рейс был транзитный и часть граждан России высадилась в Уфе — 28 человек, которые проживают в Башкирии и 36 проживающих в Калмыкии, Удмуртии и Пермском крае.

Все прибывшие в Екатеринбург туристы отправятся на двухнедельный карантин в обсерватор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели в Екатеринбурге приземлился борт с туристами из Гоа.