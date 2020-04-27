Москва, , 04:40 — REGNUM К созданию мышей для испытания вакцины от коронавируса приступили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что выведенные мыши помогут изучать действие вакцины и препаратов против коронавируса.

Как 11 апреля сообщало ИА REGNUM, при самом оптимистичном сценарии развития ситуации с эпидемией коронавируса карантин в стране может закончиться в июне 2020 года.

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