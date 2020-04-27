Уфа, 27 апреля 2020, 04:18 — REGNUM Спецрейс доставил в Уфу из Дубая более 100 туристов, их поместили в обсерватор. Об этом сообщает аэропорт Уфы.
Сообщается, что из сопредельных регионов власти направили для своих жителей автобусы. Часть туристов отправилась авиарейсом в Екатеринбург.
Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, спецборт эвакуировал из Вьетнама в Россию граждан всей страны, а не только жители Сибирского федерального округа
Читайте ранее в этом сюжете: Борт из Вьетнама вернет граждан со всех регионов России