Уфа, , 04:18 — REGNUM Спецрейс доставил в Уфу из Дубая более 100 туристов, их поместили в обсерватор. Об этом сообщает аэропорт Уфы.

«Рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, из них 17 — жители Башкирии», — говорится в сообщении в аэропорту.

Сообщается, что из сопредельных регионов власти направили для своих жителей автобусы. Часть туристов отправилась авиарейсом в Екатеринбург.

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