Веллингтон, , 03:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи на юге Новой Зеландии, сообщает GeoNet.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к северу от Те-Анау. Очаг залегал на глубине 67 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля произошло неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,7 у восточного побережья Камчатки. Разрушений и жертв не было.

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