Благовещенск, 27 апреля 2020, 04:34 — REGNUM В Благовещенске введён режим ЧС локального характера в границах моста через Зею, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
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Ранее на мосту было обнаружено проседание плиты перекрытия. Специализированными службами дано предварительное заключение по данному дефекту, готовится проектное решение по устранению причин проседания, восстановлению конструкции.
«Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней. На этот период с 26 апреля движение транспорта по автодорожному мосту через реку Зея будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Вводится полное ограничение движения в обе стороны для грузового автотранспорта весом свыше 15 тонн, прицепов и полуприцепов независимо от веса», — заявили в мэрии.
У моста выставлены экипажи ДПС.
Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы Приморья завершили ремонт очередного моста.