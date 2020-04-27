Патна, Индия, , 00:51 — REGNUM По меньшей мере 12 человек стали жертвами ударов молнии в трех районах восточного индийского штата Бихар, сообщает 26 апреля Xinhua.

Еще восемь человек получили ранения в результате ударов молнии, они находятся на реабилитации в больнице.

Власти штата Бихар выразили соболезнования членам семей погибших. Им будет выплачена компенсация в 400 тысяч рупий (около 5340 долларов США).

Минист штата Нитиш Кумар призвал граждан к бдительности и не покидать домов в те дни, когда департамент погоды прогнозирует плохие метеоусловия.