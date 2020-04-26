Тайбэй, , 23:13 — REGNUM Пять человек погибли, ещё 49 пострадали в результате пожара в караоке-баре в городе Тайбэй на Тайване. Об этом 26 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Возгорание произошло около 10:57 по местному времени в караоке-клубе, расположенном на пятом этаже 14-этажного офисного здания. На место происшествия прибыли 55 машин для тушения пожара и автомобилей скорой помощи. Пожар был ликвидирован спустя полчаса после возгорания.

Из огня были спасены около 156 человек, ещё 200 были эвакуированы. Среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, ещё семеро были без сознания на момент их госпитализации в больницу.

В результате предварительного расследования выяснилось, что на момент пожара один из двух лифтов был неисправен, а противопожарная система, в том числе пожарная сигнализация, вентиляционная система и система подачи воды, была полностью отключена. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в кафе «Минг Ченор» в столице Узбекистана, городе Ташкенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте сгорело кафе «Минг Чинор»