Москва, , 22:53 — REGNUM Один человек погиб в результате ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста на северо-западе Москвы. Об этом 26 апреля сообщает паблик «ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

По свидетельствам очевидцев, авария произошла на проспекте Маршала Жукова, по направлению в центр. Столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль Nissan.

В результате ДТП на месте происшествия погиб мотоциклист. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием лекгвого автомобиля и поливомоечной машины в Москве.

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