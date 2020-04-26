Ставрополь, , 22:32 — REGNUM Два человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 18:30 мск в селе Александровском. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате его выкинуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем LADA Kalina.

На месте происшествия от полученных травм скончался водитель LADA Kalina, двухлетняя пассажирка этого автомобиля скончалась в больнице после госпитализации. Пострадали ещё три человека, в том числе два пассажира автомобиля LADA Kalina и водитель автомобиля Volkswagen Polo. Все пострадавшие находятся в отделении реанимации.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии, в результате которой погибли люди. По предварительным данным, ребёнок находился в автомобиле без специального удерживающего устройства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Омске, где водитель врезался в группу людей во время незаконных уличных автогонок.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок