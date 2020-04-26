Тверь, , 22:08 — REGNUM Возгорание железнодорожного вагона, стоявшего на запасном пути, произошло в Твери. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

ЧП произошло днём 26 апреля на запасном пути возле железнодорожной станции «Пролетарская» на Октябрьской железной дороге. Загорелся бесхозный вагон, прибывший на утилизацию.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчётов, ликвидация открытого горения была объявлена через несколько минут после прибытия спасателей на место ЧП.

В результате пожара никто не пострадал, на движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании грузового автомобиля на грузовой платформе железнодорожного вокзала в населённом пункте Судовая Вишня на Украине. В результате пожара пострадали два человека.

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