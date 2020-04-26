Элиста, , 21:48 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в вооружённом нападении, в результате которого скончался один человек, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Элисте. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Калмыкии.

Инцидент произошёл поздно вечером 25 апреля. В отделение полиции поступило сообщение об автомобиле, в котором находился мужчина с признаками насильственной смерти. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего, им оказался житель Элисты 32-х лет.

В ходе следствия было установлено, что у потерпевшего возник конфликт с неизвестным, который совершил несколько выстрелов в потерпевшего из огнестрельного оружия. В результате полученных ранений житель Элисты скончался. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, а сам он был задержан.

В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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