Киев, , 21:24 — REGNUM Все источники огня были ликвидированы спасателями в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Об этом 26 апреля сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков в своём Twitter.

Аваков уточнил, что совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским он проинспектировал как спасатели ликвидируют возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным главы МВД, все очаги пламени уже ликвидированы, угроз нет.

В настоящее время, отметил Аваков, продолжается работа по тлеющим торфяникам. Глава МВД поблагодарил спасателей и лесников за работу по ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что площадь леса, уничтоженного пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения, составила более 11 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чернобыльской зоне сгорело свыше 11 тыс. га леса